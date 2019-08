O cantor Luan Santana, 28, deu sua opinião sobre o refrão de "Juntos e shallow now", versão da música "Shallow", de Lady Gaga e Bradley Cooper, que foi lançada por Paula Fernandes, 34, em maio.



"Cheguei a falar para ela quando recebi: 'Paula, esse 'Shallow now' está soando um pouco diferente, meio ruim'. Me soou meio brega, assim, sei lá... Soou ruim, não entrou no meu ouvido. Aí falei: 'vamos trocar essa partezinha'", disse Luan em entrevista ao Uol.

O cantor ainda afirmou que os comentários feitos na internet sobre a música foram "saudáveis".

"A música estava tão linda. Não achei que valia a pena sacrificar por causa do final, de uma frase. Dava pra trocar, tinha um monte de coisa que dava pra pôr. 'Juntos até o final' teria sido a melhor solução para substituir 'Shallow Now'", continuou.

Paula Fernandes não fez a troca, e a música final foi aprovada por Lady Gaga. Luan gravou sua voz na música separadamente, em estúdio.

"É uma questão de fonética, de como soava. Eu senti isso quando recebi a música da Paula, é composição dela. Mas quando a composição é de outra pessoa a gente fica meio assim de dar pitaco."

Luan acabou não gravando a música para o DVD de Paula, apesar de ter prometido isso. O time da cantora explicou que havia um acordo entre as gravadoras dos artistas, mas a assessoria de Luan disse que o foco do cantor era totalmente em seu novo DVD "Viva", que tem previsão de lançamento para setembro deste ano.

Sem o parceiro, a cantora convidou os fãs para a acompanharem na música durante a gravação do DVD.

Folhapress