Luan Santana diz que ainda não poderá participar de novel de Walcyr

Após ser convidado pelo autor Walcyr Carrasco para participar da novela "A Dona do Pedaço", Luan Santana comentou em entrevista exclusiva para o “A Tarde é Sua” o motivo de não participar da produção nesse momento.



Foto: Reprodução

Segundo o cantor, ele não conseguiu conciliar sua agente de shows com as gravações. ”Talvez mais para a frente. Por estar nessa loucura, sem tempo de respirar, a gente não pode. Mas tomara que role, gosto de fazer essas participações. Me dou bem nas coisas que são novas para mim, sou bastante dedicado", disse o cantor.

Mesmo com a agenda cheia, Luan agradeceu o convite de Walcyr Carrasco e deixou as portas abertas. "Tomara que dê certo. Daqui a pouco começam a rarear os compromissos e passando o lançamento do DVD estou mais tranquilo”, finalizou Luan.

TV Fama