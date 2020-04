O cantor Luan Santana arrecadou um total de 328 toneladas de alimento em último show live que aconteceu no jardim em sua casa. A informação foi dada por ele mesmo em publicação em suas redes sociais.

Foram arrecadados R$ 370 mil, 328 toneladas de alimentos, dez toneladas de ração para animais, cinco toneladas de sacos de lixo, 72 mil máscaras, 52 mil unidades de álcool em gel, 1.000 litros de leite, 1.000 litros de água mineral, uma tonelada de produtos de limpeza, 500 mil copos descartáveis além de fronhas, mantas, travesseiros, lençóis e cobertores.

"Foi lindo. Tinha que ver aqui agradecer cada um de vocês. Juntos a gente vai vencer essa luta. Que noite incrível que a gente viveu. Foi difícil quando deitei na cama tentar absorver tudo. Demorei a dormir principalmente depois que vi os números de tudo o que a gente arrecadou. Me deixou eufórico de imaginar a reação de quem vai receber", contou.

A live, transmitida no último domingo (26), completou 24h como o vídeo mais assistido do mundo no YouTube. Tinha mais de 15 milhões de visualizações.



Luan Santana arrecada mais de 300 toneladas de comida durante live. Reprodução



SOLIDARIEDADE

A onda de lives solidárias não é de agora. Cantores como Gusttavo Lima, Marília Mendonça, Léo Santana e Ivete Sangalo também arrecadaram fundos para doações.

Em âmbito internacional, os atores Ryan Reynolds e Blake Lively decidiram doar US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,95 milhões) para duas instituições de caridade dos Estados Unidos e do Canadá, devido a pandemia do novo coronavírus.

A apresentadora norte-americana Oprah Winfrey anunciou que doaria US$ 10 milhões (cerca de R$ 52 mi) para iniciativas de combate ao coronavírus, incluindo uma nova iniciativa chamada America's Food Fund (Fundo de Alimentos da América), lançada em conjunto com a Apple, a Ford Foundation, Laurene Powell Jobs e o ator Leonardo DiCaprio.

Depois de contrair a Covid-19, Pink anunciou que doou US$ 500.000 (cerca de R$ 2,6 milhões) para o Fundo de Emergência do Temple University Hospital, na Filadélfia, em homenagem à sua mãe, Judy Moore, que trabalhou lá por 18 anos. Ela ainda doou a mesma quantia para o Fundo de Crise de Emergência Covid-19 do prefeito da cidade de Los Angeles.

O cantor Justin Timberlake também afirmou que faria uma contribuição, cujo valor não foi divulgado, para um centro de doação de comida em Memphis, Tennessee, sua cidade natal. "Essa é uma época louca, mas lembrem-se de que estamos todos juntos. Apoie sua comunidade local levando comida para aqueles que precisam", disse ele, no Instagram.

Já Rihanna fez uma doação de US$ 5 milhões (cerca de R$ 25,3 milhões), por meio da ONG Clara Lionel Foudantion, do qual é uma das fundadoras, para iniciativas de combate ao coronavírus ao redor do mundo.

Além dela, Penélope Cruz fez uma doação para um hospital de Madri, na Espanha, para contribuir com o combate da pandemia do novo coronavírus, que tem 64 mil casos confirmados e mais de 4.000 mortes por causa do vírus. Em seu perfil em uma rede social, a atriz contou que comprou cerca de 100 mil luvas e 20 mil máscaras.

folhapress