Luan Santana fala de polêmica com Paula Fernandes

Em entrevista exclusiva ao "A Tarde é Sua", Luan Santana falou sobre como está sua amizade com Paula Fernandes após a polêmica com o dueto "Juntos", uma versão da cantora inspirada em "Shallow Now", de Lady Gaga.





Foto: Divulgação

"A gente não se falou mais, mas gosto muito da Paula. Admiro muito a carreira dela e tudo o que ela já fez pela música sertaneja e brasileira. Quero falar com ela, quero chamar. Acho que não tem nada de mal e a gente não ficou de mal, simplesmente não se falou mais. Mas é uma coisa que vai acontecer de uma forma muito natural até porque não tem nada de errado", disse o cantor.

Tudo começou quando Luan Santana gravou o dueto "Juntos" com Paula Fernandes, mas se ausentou na gravação do DVD da cantora. Na época, o cantor chegou a dizer que achou a canção "meio brega" e desde então os artistas não se falaram mais.

Apesar da polêmica, a cantora disse em entrevista recente ao jornal "O Estado de São Paulo" que não guardou mágoas de Luan, mas que sentiu "como se tivesse sido abandonada no altar".

TV Fama