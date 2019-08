'Look' terá muito brilho, garante Simone e Simaria em Barretos

A pouco mais de uma semana de se apresentarem na Festa do Peão de Barretos, Simone e Simaria fizeram um ensaio fotográfico na quinta-feira (8), em um estúdio em São Paulo, como forma de homenagear o evento, do qual são embaixadoras pela primeira vez.



As cantoras fizeram fotos com três looks diferentes, que serão divulgados até a data do show em Barretos, no próximo dia 17. Um deles já foi divulgado e segue uma linha mais country. As roupas foram cedidas pela Riachuelo.

As cantoras também fotografaram o visual que vão usar na apresentação na festa: "[O 'look' ] terá muito brilho", adianta Simone. "A gente nunca tinha feito um ensaio fotográfico bacana, com um conceito legal. E eu acho que Barretos merece tudo isso pelo título que nos concedeu, pela história que Barretos tem, pela quantidade de gente do país e do mundo inteiro que participa da festa", afirmou Simaria.

Para o show, elas revelaram que preparam surpresas, como um cenário especial e um repertório, que vai contemplar desde o sertanejo raiz até sucessos recentes delas e de outros músicos. "Será numa data muito especial, já que vamos dividir o palco com o cara que foi o embaixador do ano passado, o Gusttavo Lima", disse Simone.

Além delas e de Lima, a programação do dia 17 de agosto da festa conta também com a apresentação do DJ Alok. Em entrevista ao F5, Simone comentou também que o show em Barretos deve ter uma duração um pouco maior do que elas costumam fazer normalmente. "Estou um pouco nervosa, ansiosa. É gente do país inteiro, um mix de cultura e de pessoas. É uma responsabilidade grande especialmente esse ano", afirmou a cantora.

A dupla acaba de comemorar as conquistas de disco de platina pelo álbum "Aperte o Play", e do single de diamante pela música "Qualidade de Vida", que tem participação de Ludmilla. "Nós não esperávamos. Quando fazemos um projeto desse é uma pressão tão grande. Ficamos felizes com esse resultado", disse Simaria.





Festa de Barretos

A Festa de Barretos acontecerá neste ano entre os dias 15 a 25 de agosto. Nas últimas edições, o evento reuniu entre 900 mil e 1 milhão de visitantes por ano. Realizada desde 1956, ele movimenta a economia num raio de 150 quilômetros de Barretos, o que inclui cidades como São José do Rio Preto e Ribeirão Preto.

O evento deste ano terá Ivete Sangalo, Léo Santana, Ferrugem, Kevinho, além dos já esperados representantes do sertanejo, que incluem Fernando e Sorocaba, Rick e Renner, Matogrosso e Mathias e o projeto Amigos, que retorna com Chitãozinho e Xororó, Zezé de Camargo e Luciano, e Leonardo, que fez dupla com Leandro. Veja a programação completa aqui.

Simone e Simaria são as primeiras mulheres a ocuparem o cargo de embaixadoras do evento. "Esse título é mais uma conquista para nós, mulheres. Só tivemos homens ocupando o posto e, agora, chegou a nossa hora. Somos as primeiras [embaixadoras], mas tenho certeza que teremos muitas outras, afinal é muita mulher talentosa nesse mercado que merece o posto também", disse Simaria ao F5, no fim de julho.

Criado em 2010, o cargo de embaixador da maior festa de peão do país já teve na função nomes como Luan Santana (2010), Jorge e Mateus (2011), Fernando e Sorocaba (2012), Chitãozinho e Xororó e Bruno e Marrone (2013), Cristiano Araújo (2014), Henrique e Juliano (2015), Zezé do Camargo e Luciano (2016) e Gusttavo Lima (2017 e 2018).

Folhapress