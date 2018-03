Lolla 2018: SMS recomenda que público tome vacina contra febre amarela

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de São Paulo recomendou que o público que irá ao Festival Lollapalooza, nos dias 23, 24 e 25 de março, tome a vacina contra a febre amarela com, no mínimo, 10 dias de antecedência. O evento acontecerá no Autódromo de Interlagos, em Cidade Dutra, um dos 24 distritos com recomendação para a imunização contra a doença e que, por isso, integra a segunda fase da campanha de vacinação contra a febre amarela no município.

A orientação aos moradores da capital que ainda não foram imunizados e que pretendem ir ao festival é procurar uma unidade de referência para viajante ou um dos postos que esteja participando da atual fase da campanha. É importante lembrar que 10 dias é o tempo mínimo para que a vacina faça efeito.

Para quem não reside na capital paulista, é importante já tomar a vacina antes da viagem, uma vez que é necessário o tempo para que de fato ocorra a imunização.

Para receber a dose na capital paulista, é importante apresentar a pulseira ou o comprovante de compra de acesso ao festival na unidade de saúde bem como o cartão SUS, além de comprovante de identidade. A lista das unidades que estão vacinando pode ser acessada neste link.

O Lollapalooza acontece em 23, 24 e 25 de março. Ingressos podem ser adquiridos no site oficial do festival. Confira o line-up completo por dia, e veja uma lista com 10 tesouros escondidos no line-up.

