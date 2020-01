Pabllo Vittar mostra bumbum e fãs comparam cantora a 'Barbie'

A cantora Pabllo Vittar resolveu mostrar seu novo look colado e colorido em nova publicação no Instagram. Com os cabelos loiros e ondulados, a drag queen - como de costume - deu aquela "ousada" e compartilhou o clique com uma leve empinada no bumbum.

Na legenda do post, a estrela de 'Amor de Que' apenas colocou emojis de borboletas, porém os fãs corresponderam com mais de 160 mil curtidas e quase 4 mil comentários. "Perfeita", afirmou um seguidor. "Barbie", comparou outro com a boneca mais famosa do mundo.

E Pabllo não poderia estar em melhor fase. Recentemente, a drag queen foi anunciada para um show no famoso festival de música internacional Coachella, que acontecerá em abril nos Estados Unidos. Comemorando a novidade, Vittar disse: “Vai ter viado no Coachella”, disse.

TV Fama