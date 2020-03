Logo estaremos juntos, diz filho de Ronaldinho ao celebrar aniversário

Filho de Ronaldinho Gaúcho, celebrou 15 anos em fevereiro, mas a festa só ocorreu neste último domingo (8), e sem a presença do pai, que segue preso no Paraguai ao lado do irmão Roberto de Assis.

Nas redes sociais, o jovem publicou fotos dele na festa e uma com Ronaldinho. "O lá de cima sabe de tudo, ele está no controle! Daqui a pouco estamos juntos de novo", postou João. Na publicação no Instagram, amigos e fãs do ex-jogador deram força ao garoto.

Ronaldinho e o irmão estão presos preventivamente desde sexta (6), acusados pelo Ministério Público local de entrarem no Paraguai usando passaportes falsos.

A defesa da dupla apresentou um recurso na manhã desta segunda (9) solicitando que eles passem a cumprir prisão domiciliar. Atualmente eles estão na presos na penitenciária Agrupación Nacional, na capital Assunção.

Uma audiência para rever as medidas aplicadas contra os irmãos está marcada para esta terça (10), às 8h. Gustavo Amarilla será o juiz revisor.

