Locutor Asa Branca está internado em estado grave

O estado de saúde de Asa Branca é gravíssimo, segundo sua esposa Sandra Santos. O locutor voltou a ser internado por causa de um tumor agressivo na garganta e passaria por uma cirurgia, mas o procedimento precisou ser adiado.

“Não vejo solução. Hoje estava marcada a (cirurgia para) retirada da válvula (…), aí adiou. Disseram (os médicos) que tem um segundo plano, mas não sei qual é”, disse Sandra em entrevista exclusiva para a repórter Cíntia Lima, do "A Tarde é Sua”.

De acordo com a esposa, o procedimento, extremamente agressivo, incluía a retirada de parte do rosto do locutor, que não poderia ser reconstruído cirurgicamente, mas não pode ser feito devido a gravidade de seu estado de saúde.





O locutor voltou a ser internado por causa de um tumor agressivo na garganta e passaria por uma cirurgia. Reprodução

Sandra ainda afirmou que Asa Branca também não pode passar por quimioterapia: “Seria uma quimio fraca e uma quimio fraca só iria maltratá-lo e não iria matar o câncer", explicou na última quinta.

Em julho o locutor chegou a ir para os EUA para tentar se tratar, mas acabou piorando e retornou para o Brasil. Na época, Asa Branca chegou a enviar uma mensagem para o “A Tarde é Sua”.

"Faz dez meses que estou aqui me tratando, mas não resolveu nada e está do mesmo jeito. Piorou um pouco ainda porque estendeu e sinto muita dor. A dor estendeu pro queixo e pra garganta. Então nós vamos voltar para o Brasil. Tenho certeza que no Brasil, os médicos aí não perdem nada para os médicos dos Estados Unidos. Aqui tem a tecnologia que é mais à frente, mas em termos de saber, o médico brasileiro daí sabe tanto ou melhor que os americanos. A gente bota fé e vamos voltar para o Brasil para continuar esse tratamento que eu tenho certeza que vou conseguir vencer esse câncer", disse.





