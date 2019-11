Lívia Andrade caiu no samba no fim de semana em evento da escola Paraíso do Tuiuti. Para soltar o gingado, a musa apostou em vestido azul brilhante e com muita transparência.







Foto: reprodução/Instagram

A apresentadora fez questão de compartilhar várias fotos do modelito com os seguidores em seu perfil no Instagram. “Sasenhora!!! Festa maravilhosa no @paraisodotuiutioficial. Tudo perfeito graças aos meus parceiros que organizaram tudo pra mim, equipe maravilhosa… Obrigada, galera”, escreveu na legenda.



Nos comentários, uma internauta deixou um “alerta” para a musa. “Tá muito magra, não, Lívia?????”, questionou. A loira respondeu: “Não, tá ótimo assim”, resumiu. A seguidora emendou: “Está linda, acho porque acostumei ver você com uns quilinhos a mais, acho melhor. Continua poderosa, com certeza”, concluiu.





Foto: reprodução/Instagram

Outros fãs derreteram-se em elogios, inclusive famosos como Simone e Simaria. “Riquíssima”, disparou o perfil da dupla. “Muittooo linda!!!”, exaltou Kelly Key. “Lindaaaaa”, acrescentou a funkeira Pocah.

Em 2020, Lívia Andrade desfilará à frente da bateria do Paraíso do Tuiuti como musa. A estreia da apresentadora na escola de samba do Rio de Janeiro foi no Carnaval deste ano.

TV Fama