Lívia Andrade é expulsa do programa do Silvio Santos após beber cachaça

Silvio Santos, 88, expulsou Lívia Andrade, 36, do Jogos dos Pontinos, quadro mais famoso de seu programa aos domingos à noite, no SBT. Nele, o dono do baú a chamou de 'bêbada' e de 'maconheira' antes de retirá-la do ar.



Tudo começou quando Silvio perguntou aos colegas de júri, do qual Lívia faz parte, sobre drogas. Durante o papo, Lívia revelou que da última vez em que ofereceram droga para ela, jogou na privada. "Que jogou nada, sempre foi maconheira", disparou o apresentador.

Em seguida, Silvio Santos percebeu que ela estaria com um ar de quem bebeu álcool e perguntou ao diretor se no regulamento era permitido que pessoas bêbadas participassem. Com a negativa, Lívia foi expulsa da bancada por ele.

Em tom de brincadeira, Lívia pegou uma garrafa de cachaça, sentou em um banco do auditório e começou a beber. "Você falou que eu não posso trabalhar alterada, mas no auditório ninguém falou nada", disse ela a Silvio Santos, para as risadas dos presentes.

Nas redes sociais, Lívia compartilhou vídeos do programa e também do dia em que, segundo ela, recebeu maconha ao pagar o estacionamento em um lugar fora do Brasil. O assunto que foi debatido no programa de Silvio.

Folhapress