Lindsay Lohan posa com look parecido ao de Marina Ruy Barbosa

Além das madeixas ruivas, a atriz norte-americana Lindsay Lohan e a brasileira Marina Ruy Barbosa mostraram que também têm em comum o gosto para se vestir. Na última sexta-feira (9), a hollywoodiana posou com um look bastante parecido ao que Marina usou na festa de lançamento da novela 'O Sétimo Guardião', que aconteceu na quinta-feira (8).

Ambas publicaram fotos no Instagram de blazer com ombreiras, decote profundo e estampas floridas. A diferença é que enquanto as flores no macaquinho de Marina eram rosas, as de Lidsay, vermelhas. Além disso, a brasileira também ousou um pouco mais, já que sua roupa era toda brilhosa.

Marina Ruy Barbosa interepretará a Luz, uma mulher com superpoderes, na próxima novela das 21h. Em entrevista ao TV Fama na noite de estreia de 'O Sétimo Guardião', a ruiva contou que sua personagem tem o dom da premonição. "O que ela sonha acontece", revelou.

Além de fazer par com Bruno Gagliasso, a atriz ainda contracenará com um gato preto, que, de acordo com ela, é León, o pai desaparecido de Luz, que sofrera um feitiço no passado. Apaixonada pelos quatro gatos que se revezarão nas cenas da novela, Marina garante que ficará com um deles ao fim da trama.

