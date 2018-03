Liga da Justiça tem a menor bilheteria do Universo DC nos cinemas

Liga da Justiça encerrou sua passagem no cinema esta semana, com o lançamento do filme em DVD e blu-ray. O fechamento revelou um total de US$ 657.9 milhões na bilheteria, marcando o menor número no Universo da DC nos cinemas.

O longa fechou abaixo de O Homem de Aço, com US$ 668 milhões e com menos da metade da bilheteria de Os Vingadores, de 2012, que alcançou US$ 1,5 bilhão.

Foto:Warner Bros./Divulgação



Os números reforçam a necessidade de reformulação Warner Bros, que recentemente anunciou uma nova vice-presidente de produção dos filmes da DC e novo chefe de produção - leia mais.

Liga da Justiça foi lançado em Blu-ray no dia 13 de março.

