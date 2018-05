Li Martins, do Rouge, diz que leva a filha de dez meses aos shows

Integrante do grupo Rouge, a cantora Li Martins não desgruda da filha Antonella, de dez meses, nem quando se apresenta com a banda.

"Gosto de estar ao lado da minha filha e fazer eu mesma as coisas para ela. Mesmo quando tenho show, ela vai comigo", disse a artista durante participação num evento promovido por uma marca de acessórios para bebês nesta quinta (3), em São Paulo.



Foto: Reprodução/Instagram

A bebê, entretanto, permanece com a babá em hotéis nas proximidades das apresentações com o grupo. "Mas quando volto eu quero estar com ela, preparar as comidinhas, brincar e curti-la muito", completou.

A cantora afirmou ainda que tem um bom relacionamento com o ex-namorado e pai de Antonella, o modelo e apresentador João Paulo Mantovani. "Incentivo o pai a estar cada vez mais presente em sua vida e a ajudar no dia a dia. E sempre quando está por perto, ele participa bastante", disse Li.

Para o seu primeiro Dia das Mães com a filha, Li vai planeja ficar com a filha. "Ela ainda não entende, mas eu fico emocionada porque será o primeiro e ser mãe me fez ainda mais feliz."

