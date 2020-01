Lexa exibe bumbum ao sensualizar com look fio-dental

Lexa aproveitou esta terça-feira (8) para deixar os seguidores boquiabertos. No Instagram, a cantora mostrou o bumbum com look fio-dental e exibiu corpão. “Sem filtros”, legendou.

A postagem arrancou uma sequência de elogios dos fãs, inclusive do maridão, o funkeiro Mc Guimê. “Oloko! Que calor!”, escreveu ele. “Sem condições para essa mulher”, brincou outra. “Humildade and celulite ficaram em 2019”, disse outra com bom humor.

Lexa está feliz da vida ao entrar em forma com programa de emagrecimento. Recentemente, a dona do hit "Sapequinha" fez uma sequência de vídeos em que aparece de top e mostrou uma “folguinha” na calça.

“Até minhas roupas novas já estão folgadas também. Essa calça eu comprei quando já estava bem mais magra. Mas assim, 15kg a menos que já perdi mais. Mas, agora eu vou parar de perder peso porque eu já perdi tudo o que eu já tinha para perder, está ótimo”, avisou na ocasião.

TV Fama