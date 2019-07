Leticia Colin mostra barriga de grávida pela primeira vez

Após várias postagens enigmáticas sugerindo uma gravidez, Leticia Colin mostrou a barriga pela primeira vez desde que os rumores de gestação surgiram e não deixou dúvidas sobre a iminente chegada de seu primeiro filho.

Na legenda, brincou com as palavras e deu um ar de poesia ao texto. “De calça amarela cavalgo pela noite. Tenho verniz nas patas. Sou a própria grafite cor de carne da cidade. Fico redonda, fico dura e emoliente. Era pra ser um texto zoando o texto... mas agora o humor vira amor e nem me consulta. Bonecas russas em praga. Nada está sob controle. -Socorro, isso parece muito bom. E fazemos pose pra comemorar essa coisa que nem tem nome…”, disse.



Foto: Reprodução/ Instagram

Nos comentários, várias amigas famosas da atriz celebraram a novidade. “Ahhhh, mamãe”, exaltou Giovanna Lancellotti. Nanda Costa, por sua vez, demonstrou surpresa e felicidade ao escrever a expressão “meu Deus” seguida por um emoji assustado e outro apaixonado. Yanna Lavigne, que é mãe de Madalena, de dois anos, compartilhou com a colega um pouco de sua experiência. “Melhor sensação do mundo”, garantiu.

Leticia Colin, de 29 anos, é casada com o ator Michel Melamed. A atriz levantou rumores de gravidez no fim de junho, ao publicar uma foto divertida do marido ganhando afago de amigo na barriga. “Sim, estamos grávidos. #pride Engravide, multiplique, ame quem ama”, dizia o texto que acompanhou a imagem. No dia seguinte, mostrou um cão e um gato trocando carinhos e disparou: “Gravidíssimos”.

TV FAMAMaria Clara EstrêlaSandy Swamy