Léo Rosa emociona ao dizer que está curado do câncer: 'Celebrar a vida'

O ator Léo Rosa, de 34 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira para dar uma boa notícia para seus fãs e amigos. Ele informou que está curado do câncer. "Estou curado. Agradeço pelas energias. Fim do assunto doença. Celebrar a vida. Fui", postou ele na legenda de um vídeo que emocionou os seguidores.



Leo Rosa foi o protagonista da novela "Vidas opostas" Foto: divulgação



Há três meses, ele tratava da doença no Rio Grande Sul, sua terra natal, e vinha recebendo o apoio e carinho dos fãs e amigos. Léo nunca falou abertamente sobre o assunto, mas vivia postando fotos e vídeos no Instagram, mostrando-se otimista com o tratamento.



Léo Rosa foi protagonista da novela "Vidas opostas", e integrou o elenco de "Escrava mãe", "Balacobaco", "Rei Davi", "Promessas de amor" e "Amor e intrigas".

Ator Léo Rosa diz que está curado co câncer Foto: Reprodução/Instagram



