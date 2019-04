Leo posa com Ivete e promete feat se post chegar a 1 M de likes

Leo Santana deixou seus fãs ouriçados na noite do último domingo (7). O cantor publicou uma foto ao lado de ninguém menos que o ícone da Bahia, Ivete Sangalo, em que os dois aparecem abraçados e sorridente.



Foto: Reprodução

Na legenda, ainda prometeu: "Se essa foto bater 1M de like lançamos mais um feat", disse ele, prometendo uma colaboração com a cantora baiana, que fez questão de deixar seu comentário na publicação: "Gostei! Já dei meu like! Love you Herman", brincou.

Os fãs foram ao delírio, e na manhã desta segunda-feira (8), a foto já tinha angariado 342 mil curtidas. Vários famosos se manifestaram na publicação e incentivaram os fãs na nova ação. "Opa. Vai bater sim!!! Bora lá, galera!!!", disse Wesley Safadão. MC Pocahontas, Lucas Lucco e Ferrugem também celebraram a possível parceria. "Tem que chegar logo, quero curtir esse hit", disse Ferrugem.





Quem Acontece