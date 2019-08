Leo Chaves canta com Ludmilla ao lançar carreira solo

Após o fim da dupla que formava com o irmão, Victor, em 2018, o cantor e compositor Leo Chaves havia anunciado que sairia em carreira solo. Depois de um tempo, em estúdio, ele lança sua primeira música com videoclipe, a romântica "Sol das Seis", em parceria com Ludmilla e diz promete surpreender o público com outras 15 músicas já em "ponto de bala para lançar".

Nessa faixa, ele também tira Ludmilla de seu gênero. A artista já mostrou a sua versatilidade no Show dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão, que saiu vencedora em empate com o músico Di Ferrero. Chaves viu nela a possibilidade perfeita de parceria. "Essa música estava no radar há alguns anos. Inclui um piano e demos a ela um ar meio r&b, como Alicia Keys, Beyoncé e Lady Gaga. Quando ouvi a Ludmilla cantando ao vivo, percebi essas curvas harmônicas na voz dela. Poucas cantoras conseguem imprimir esse estilo em uma música em português como ela faz", explica Chaves.



Foto:Reprodução/Instagram

O cantor afirma que cantar com Ludmilla é apenas uma das inovações que ele pretende fazer. "Ações como essa, mais inusitadas, é uma forma de sair do ninho para voar. Essa música traduz bem essa cena que vivo agora. Gosto de inovação, de ousadia e de audácia e ninguém esperava jamais ver a Ludmilla ao meu lado, cantando uma música romântica", afirma o cantor.

Chaves, que sempre compôs boa parte do repertório de quando formava dupla com o irmão, Victor, está agora aberto a ouvir compositores e mergulhar no diferente. "Vou me reinventar completamente como artistas, as pessoas vão se surpreender. Serei o intérprete das músicas que esse Brasil multicultural tem. Não vou cantar só Leo Chaves", diz o artista, que só não pretende se desvincular do gênero sertanejo, que vê como sua raiz definitiva. "Vou apenas passear pelo pop, pelo eletrônico, pelo brega autêntico e por esse sertanejo moderno. Vou aprontar, vou fazer bagunça", brinca o artista.

Ao longo de seu tempo de carreira e reflexão sobre música, Chaves também diz ter aprendido que não há regras para manter a qualidade musical. "O que é bom para mim, pode não ser bom para você. O Brasil é um país de miscigenação, as influências são muitas e por isso, não vejo que exista um manual que descreva o que é uma música de qualidade. O importante é o artista estar conectado com aquilo que ele acredita".

Chaves, agora, fala com tranquilidade também sofre o fim da dupla com Victor. "Já estávamos namorando essa possibilidade de sair solo há algum tempo. Temos 27 anos de carreira, foram 15 de boteco e outros de muito sucesso. Tivemos crises, obstáculos como qualquer outros profissionais enfrentam, mas acho que as vitórias foram maiores", comemora o artista.

Para Chaves, a necessidade de respirar novos ares partia dos dois. "A gente precisava ser mais irmãos do que profissionais, mais irmãos do que sócios", diz o artista, que ainda troca ideias e canções com o irmãos.

A SEPARAÇÃO DA DUPLA

Em abril de 2017, Victor foi afastado do reality The Voice Brasil (Globo), depois de ser acusado de violência doméstica pela ex-mulher Poliana Bagatini. Logo, a emissora divulgou que a próxima edição do reality (a de 2018) teria Ivete Sangalo no lugar da dupla Victor e Leo.

Na época, Victor criticou a forma como a Globo conduziu sua saída. "Sou da paz, do amor e da arte. Com esta postagem, confirmo minha tristeza diante das pessoas que, diariamente, perguntam-me carinhosamente se eu voltaria ao programa. E por aqui afirmo: Não. O palco me fortalece, pois no teatro da vida, prefiro representar de forma genuína", escreveu o cantor, em sua conta no Instagram.

Em agosto de 2018, eles anunciaram formalmente o fim da dupla.

Recentemente, o artista anunciou também estar em processo de separação com a ex-mulher Tatianna Sbrana. Ambos ficaram juntos por 14 anos e são pais de três filhos.



Foto:Reprodução/Instagram

Em sua conta pessoal no Instragram, Léo fez questão de comunicar o fim da relação, de forma amigável, com seus seguidores. "Nosso casamento foi de sucesso, sim, sorrisos e lágrimas, pódios e derrotas, tristeza e alegria, paz e crises, mas acima de tudo um aprendizado mútuo de vida", começou.

Folhapress