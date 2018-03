Larissa Manoela e o namorado em pré-estreia de filme

Larissa Manoela foi a um novo evento com o namorado, Leo Cidade, com quem está há dois meses. Após evitar cliques com o ator no fim de semana, a atriz posou para os fotógrafos acompanhada dele na pré-estreia de "Os Farofeiros", no shopping Pátio Paulista, em São Paulo, na noite desta segunda-feira (26). A pré-estreia ainda teve a presença de outros famosos como Aline Riscado, Felipe Roque, Cacau Protásio, Tiago Abravanel e as ex-BBBs Lia Khey e Jaqueline Grohalski.



FOTO: Deividi Correa

"Os Farofeiros" conta a história dos colegas de trabalho, Lima, Alexandre, Rocha e Diguinho, que viajam juntos para curtir o feriado. Com as respectivas famílias, eles enfrentam perrengues, como engarrafamentos, ataques de mosquitos e disputa por espaço na praia. Para completar, eles descobrem que a casa alugada para o período de descanso está caindo aos pedaços. Maurício Manfrini, Cacau Protásio, Danielle Winits, Aline Riscado Antônio Fragoso, dentre outros, estão no elenco do filme.





Terra