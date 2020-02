Larissa Manoela confirma sua contratação pela Globo

A atriz Larissa Manoela, 18, está oficialmente contratada pela Globo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista.

Desde o início do ano, havia rumores de que Manuela estaria cotada para atuar na novela "Além da Ilusão", de Alessandra Poggi. Segundo a colunista Patrícia Kogut, a trama das 18h ainda tem título provisório e não possui data de estreia confirmada. Claudia Raia e Thiago Lacerda também seriam nomes cotados para a novela de época.

Manoela deixou o elenco de "As Aventuras de Poliana" (SBT) para fazer sua estreia na Netflix. Ela é protagonista do filme "Modo Avião", com Erasmo Carlos, 78, que conta a história da jovem Ana (Larissa Manoela), que estudou moda sonhando em ser uma grande estilista, mas largou tudo para virar uma influenciadora digital. O outro título ainda não foi divulgado.

Ainda no ar na emissora de Silvio Santos em "As Aventura de Poliana", Larissa Manoela contou que foi pega de surpresa ao saber que a trama de Íris Abravanel foi confirmada até 2021. Com a sua saída, Manoela gravou suas últimas cenas como Mirela até o fim de dezembro de 2019.

"Essa notícia de que a novela vai se entender surpreendeu a todos. A gente estava já na 'vibe' do fim das gravações, e pegou bastante o pessoal de surpresa", afirma a artista, que vem também investindo na carreira como cantora.

No dia 4 de outubro, Larissa Manoela lançou o seu novo álbum musical, "Além do Tempo", seu segundo projeto da carreira -em 2014 estreou com o disco "Com Você". Em entrevista, a artista comentou sobre o amadurecimento das letras e suas inspirações para as 12 faixas.

Ela está gravando em paralelo o longa-metragem "Diário de Intercâmbio", de Bruno Garotti, que mudou as locações do Canadá para os Estados Unidos -algumas cenas serão gravadas em Nova York. As filmagens vão até 28 de fevereiro.

A partir de 2 de março, ela inicia as filmagens do próximo longa da Netflix. Como a atriz não tem contrato de exclusividade com a plataforma, ela pode tocar outros projetos ao mesmo tempo.

Folhapress