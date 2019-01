Larissa Manoela comemora 18 anos com festa para 500 pessoas

A atriz Larissa Manoela comemorou na noite desta quarta-feira (30) seus 18 anos com um festão em São Paulo.



O namorado Leonardo Cidade não participou da festa porque tinha compromissos profissionais. A artista, no entanto, levou a ausência na esportiva e posou ao lado de um totem dele. Durante a festa, a atriz dançou ao lado do totem do amado.

O tema da comemoração foi Liberdade e reuniu cerca de 500 pessoas.

Alok comandou o som e aproveitou a ocasião para lançar uma música em parceria com o australiano Timmy Trumpet.

A música "Metaphor" estará disponível em todas as plataformas nesta quinta-feira (31) e é uma faixa voltada para clubs e festivais do mundo todo.

O cachê do artista para essa apresentação será doado para a ONG Fraternidade Sem Fronteiras.

Esta é a segunda comemoração da maioridade da atriz. Ela fez 18 anos há um mês e a primeira aconteceu há um mês em Orlando, nos Estados Unidos, onde a artista tem casa.

Por lá, a festa reunião familiares, amigos famosos e do namorado. Na ocasião, Larissa Manoela ganhou um carro de R$ 100 mil de um amigo.

Folhapress