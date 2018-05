Langford diz que não retornaria ao papel de Hannah Baker na 3ª temporada

Caso 13 Reasons Why seja renovada para uma terceira temporada pela Netflix, Katherine Langford não retornará ao papel de Hannah Baker. Falando à Entertainment Weekly, a atriz deixou claro que o ano dois foi o seu último no programa.

"Pessoalmente, contamos a história completa de Hannah na primeira temporada. Aquela cena do episódio 13 eu constantemente me refiro como a mais difícil pois foi a cena onde tive de me despedir dela. Retornar para essa temporada foi desafiador pois só a interpretei pela metade. O desafio era ter vivido por completo a história de alguém mas ter que interpretá-la pela perspectiva de outras pessoas; isso pediu muita confiança."

Foto: Divulgação/Netflix

"Se eu coloco a vida de Hannah na primeira temporada e que a segunda foi como um purgatório, agora é hora de oficialmente dizer adeus para ela. No ano um foi minha vez de dar adeus, e no segundo foi a vez de Clay", contou a atriz.

As duas temporadas de 13 Reasons Why estão disponíveis no catálogo da Netflix.

Omelete