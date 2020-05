Lady Gaga vende calcinhas e cuecas para divulgar novo álbum 'Chromatica'

A cantora Lady Gaga, 34, vai lançar o seu novo album no dia 29 deste mês, e os fãs já podem comprar peças de roupas temáticas do novo disco, incluindo, peças íntimas.

A loja online oficial está com novos produtos, e as calcinhas e cuecas são vendidas a US$ 20 (R$ 115) e US$ 25 (R$ 145) respectivamente. Mas também há camisetas, moletom, meias, boné, almofada, caneca, chaveiros e pôsteres à venda.

Lady Gaga divulgou a capa de seu novo álbum, "Chromatica", no início de abril, em seu perfil no Twitter. Posterior ao disco "Joanne", de 2016, "Chromatica" é o sexto álbum da artista, e contém a música "Stupid Love", lançada em 28 de fevereiro.

Na capa do novo álbum, Gaga aparece com o cabelo cor-de-rosa e um figurino excêntrico. No Instagram, a cantora divulgou também fotos do disco em vinil e fita cassete.

folhapress