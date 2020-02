Lady Gaga, 33, foi flagrada aos beijos com um moreno na tarde deste domingo (2), momentos antes do Super Bowl, evento mais importante da NFL. Segundo o portal Entertainment News, trata-se do empresário e investidor Michael Polansky, que foi fotografado com a cantora em uma varanda de uma casa em Miami, na Flórida.

Depois disso, os dois foram vistos juntos assistindo ao Super Bowl, no Sun Life Stadium de Miami. Alguns vídeos que circularam na internet mostram os dois vibrando com o jogo, um ao lado do outro.

Gaga e Polansky estariam mantendo um romance há alguns dias. Segundo o ET News, eles já haviam sido vistos juntos na véspera do réveillon, em Las Vegas, e o empresário estaria frequentando shows da cantora, como o AT&T TV Super Saturday Night Show, onde teria até conversado com a mãe de Gaga, Cynthia Germanotta.



Lady Gaga é flagrada aos beijos com empresário momentos antes do Super Bowl. Instagram



Antes deste relacionamento, Gaga enfrentou um boato de que estaria namorando o ator Bradley Cooper, com que dividiu protagonismo no filme "Nasce Uma Estrela".

A mídia internacional chegou a dizer que os dois estariam morando juntos, e ajudou a esquentar a história o fato de Cooper ter se separado algumas semanas antes da modelo russa, Irina Shayk, 33, com quem estava desde 2015.

Folhapress