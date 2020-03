'La Casa de Papel' volta com personagem transexual, traições e casamento

Com macacões vermelhos e máscaras de Salvador Dalí, Tokyo, Rio e toda a gangue de assaltantes estão de volta para a quarta parte de "La Casa de Papel". Os novos episódios chegam ao catálogo da Netflix em exatas duas semanas, no dia 3 de abril.

A história começa a partir dos principais pontos deixados em aberto nos últimos capítulos: o disparo contra Nairóbi (Alba Flores), que a deixa entre a vida e a morte, e a captura de Lisboa (Itziar Ituño) pela polícia, que faz com que Professor (Álvaro Morte) acredite que ela esteja morta.

"La Casa de Papel - Parte 4" procura provar que, mesmo após um roubo bem-sucedido e as diversas reviravoltas dentro do Banco da Espanha (que continua sendo cenário nos novos episódios), a história dos anti-heróis ainda tem como cativar o público.

Na nova temporada, os personagens passarão por perseguições emocionantes, simulações de acidentes de carro, e precisarão até fazer uma cirurgia sem ter qualquer experiência prévia. A partir do terceiro episódio, começam a ser inseridos novos personagens que se tornam essenciais para a trama, incluindo um que é transexual.

E uma nova ameaça aparece: o trailer da série já revelou que Gandía (José Manuel Poga), chefe de segurança do Banco da Espanha que aparece na Parte 3, consegue escapar dos assaltantes e plantará armadilhas para liberar os reféns e impedir o roubo.

Por outro lado, com os nervos cada vez mais à flor da pele, o grupo tem momentos de conflito frequentes e alguns de seus integrantes acabam se tornando um problema a mais para que eles tenham sucesso no roubo. Frente a tudo isso, Palermo perderá o posto de líder, que será passado para novas mãos.

Helsinki (Darko Peric), um personagem de menor destaque nas duas primeiras partes da série, acaba se tornando um elo essencial para seus acompanhantes se manterem sãos. As mulheres do bando também procuram, cada vez mais, impor sua força, mesmo diante de diversas situações de assédio e até possibilidade de estupro.

Novamente, haverá um grande arco em cima dos romances entre os assaltantes, e os novos casais -até improváveis- serão formados, enquanto outros precisarão lidar com términos. Para os fãs mais saudosos, até mesmo Berlim (Pedro Alonso) aparecerá em flashbacks inéditos que mostram o dia de seu casamento.

"Essa próxima temporada será uma explosão por muitas razões", explica Alex Pina, criador da série, em entrevista ao portal mexicano Estilo DF. "Nesta quarta temporada, o que propomos é parar um pouco, abaixar a velocidade para poder saborear alguns personagens drasticamente e, em seguida, tem uma explosão novamente, no meio da temporada. É uma temporada muito especial para poder saborear, e com bombas muito poderosas."



'La Casa de Papel' volta com personagem transexual, traições e casamento . Reprodução



'LA CASA DE PAPEL' NO BRASIL

O elenco de "La Casa de Papel" esteve na CCXP (Comic Con Experience 2019), em São Paulo, no final de 2019, e deram algumas pistas sobre a nova temporada. "Os roteiristas vão contra a expectativa do público na quarta temporada. Quem ama Nairóbi vai sofrer", contou Alba Flores durante painel da Netflix.

Vale lembrar que a série chegou às telas dos brasileiros no Natal de 2017 com um grupo de assaltantes invadindo a Casa da Moeda espanhola e imprimindo bilhões de euros com a intenção de roubá-los. Na terceira e mais recente temporada, a primeira produzida pela Netflix, os anti-heróis estão ricos e preparam um novo crime comandado pelo Professor Berlin (Pedro Alonso). O alvo é o Banco da Espanha.

A renovação para a quarta temporada se deu em junho, antes de a estreia da terceira temporada um mês depois. A série, que levou o prêmio Emmy Internacional de melhor drama em 2018, foi inicialmente transmitida pela rede espanhola Antena 3, até que no final de 2017 a Netflix adquiriu seus direitos e ela se tornou a série não anglófona mais vista na plataforma americana.

Folhapress