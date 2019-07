'La Casa de Papel' e outras séries serão transformadas em livros

Se é comum ver obras literárias serem transformadas em filmes e em produções de TV, a Netflix e a editora Planeta estão apostando no contrário. As empresas anunciaram que as séries espanholas "La Casa de Papel", "Elite" e "La Casa de Las Flores" serão transformadas em livros.

Os primeiros títulos serão lançados nas versões em espanhol e português ainda este ano. Segundo a editora, as histórias serão inéditas, mas a empresa não informou quem serão os autores que vão trabalhar nelas.

"La Casa de Papel", criada pelo espanhol Álex Pina, foi exibida em um canal de TV espanhol em 2017 e depois entrou no catálogo da Netflix e já está em sua terceira temporada.

Outro sucesso do streaming é a série "Elite", que estreou na Netflix no ano passado. Ela conta a história de três alunos do ensino público que são transferidos para Las Encinas, a melhor e mais exclusiva escola espanhola, onde os filhos da elite estudam. O choque entre os menos favorecidos e aqueles que têm tudo culmina em um assassinato. A produção é uma criação da dupla Carlos Montero e Darío Madrona.

"La Casa de Las Flores" chegou na Netflix no ano passado e é considerada um dos maiores sucessos entre fãs de produções latinas. A direção é do mexicano Manolo Caro e a história tem um tom novelesco. A trama gira em torno da família De La Mora, que é dona de uma floricultura reconhecida. De um dia para o outro, o chefe da família descobre que sua amante se matou. Ele, então, decide levar os filhos que teve com a amante para morarem junto com sua atual esposa que, claro, não fazia ideia do caso do marido.

