Kylie Jenner pede para Jordyn Woods retirar pertences de sua casa

Jordyn foi apontada como pivô da polêmica separação de Tristan Thompson e Khloé Kardashian, meia-irmã de Kylie.



Desde então, Kylie se afastou de Jordyn, que era a sua melhor amiga. A influenciadora digital também logo deixou de morar na casa de Jenner. Agora, segundo o site E! News, Kylie mandou uma mensagem para que Jordyn fosse até o local para retirar todas as suas coisas, o que foi feito.

"Kylie seguiu em frente com sua vida e não está mais pensando em Jordyn e no que aconteceu", disse uma fonte ao site.

A fonte teria dito também que Kylie manda "ocasionalmente" mensagens para a ex-melhor amiga. "Mas não vai deixá-la voltar ou ficar perto dela", afirmou.





Entenda o caso

Khloé Kardashian descobriu em fevereiro que Tristan a traiu com Jordyn Woods, a melhor amiga de Kylie Jenner. A informação foi divulgada pelo site americano TMZ, que ouviu fontes próximas à família, e confirmada posteriormente.

Segundo relatos, o jogador de basquete teria sido visto em uma festa, beijando Jordyn, e uma fonte próxima às Kardashian teria dito que Khloé já havia "sofrido demais". No Twitter, Tristan chegou a dizer que tratava-se de uma notícia falsa.

No Instagram, Khlóe se pronunciou: "A pior dor é ser machucada pela pessoa para quem você explicou sua dor", escreveu Khloé em umstories, no Instagram. "Alguém precisa ouvir isso... Aquela traição foi a sua benção!"

A socialite também postou um desenho do rosto de uma mulher chorando e finalizou: "Se te perguntarem sobre mim, diga a eles: 'Ela era a única pessoa que me amou com honestidade e eu a machuquei'".

Além desta traição, em 2017, um dia antes de Khloé conceber True (sua filha com Tristan), foram divulgados vídeos do jogador com outras mulheres em um hotel em Nova York. Ainda assim, a Kardashian decidiu seguir o relacionamento, especialmente por conta da filha.

Folhapress