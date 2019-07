Kylie Jenner ganha R$ 4,7 mi lidera a lista de publicidade no Instagram

Uma ferramenta chamada Hooper HQ que analisa dados internos do Instagram e considera também números publicados oficialmente divulgou nesta quarta-feira (24) uma lista das pessoas mais bem pagas por post na redes social em 2019.

Quem lidera a lista como a pessoa mais bem paga por publicidade no Instagram é Kylie Jenner, 21, a caçula do clã das Kardashian, que cobra valores por volta de US$ 1,3 milhões (equivalente a R$ 4,7 milhões).



Foto:Reprodução/Instagram

O primeiro brasileiro na lista é o jogador Neymar , 27, ocupando a nona colocação, cobrando valores por volta de US$ 722.000 (equivalente a R$ 2,7 milhões). Quem também dá seu ar da graça é o brasileiro Ronaldinho Gaúcho , 39, na 20º colocação, custando a bagatela de US$ 256.000 (equivalente a R$ 966.000).

No geral, os mais bem pagos são majoritariamente celebridades e astros do mundo esportivo. Os critérios usados são engajamento médio, frequência com que a pessoa publica e o número de seguidores. Dessa forma, é possível gerar essa lista e estimar o que cada um cobra por postagem.

20 PESSOAS QUE MAIS COBRAM POR POSTAGENS NO INSTAGRAM EM 2019

Kylie Jenner

US$ 1,2 milhões (R$ 4,7 milhões)

Ariana Grande

US$ 996 mil (R$ 3,7 milhões)

Cristiano Ronaldo

US$ 975 mil (R$ 3,6 milhões)

Kim Kardashian

US$ 910 mil (R$ 3,4 milhões)

Selena Gomez

US$ 886 mil (R$ 3,3 milhões)

Dwayne Johnson

US$ 882 mil (R$ 3,3 milhões)

Beyoncé Knowles

US$ 785 mil (R$ 2,9 milhões)

Taylor Swift

US$ 748 mil (R$ 2,8 milhões)

Neymar

US$ 722 mil (R$ 2,7 milhões)

Justin Bieber

US$ 722 mil (R$ 2,7 milhões)

Nicki Minaj

US$ 651 mil (R$ 2,4 milhões)

Lionel Messi

US$ 651 mil (R$ 2,4 milhões)

Kendal Jenner

US$ 611 mil (R$ 2,3 milhões)

Khloe Kardashian

US$ 598 mil (R$ 2,2 milhões)

Kevin Hart

US$ 480 mil (R$ 1,8 milhões)

Demi Lovato

US$ 458 mil (R$ 1,7 milhões)

David Beckham

US$ 357 mil (R$ 1,3 milhões)

LeBron James

US$ 272 mil (R$ 1,02 milhões)

Priyanka Chopra

US$ 271 mil (R$ 1,02 milhões)

Ronaldinho Gaúcho

US$ 256 mil (R$ 966 mil)

Folhapress