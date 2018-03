Kylie Jenner destaca semelhança com a filha

Kylie Jenner tem se mostrado uma mãe zelosa para Stormi, sua primeira filha, cujas visitas precisam usar máscara hospitalar. Nesta quarta-feira (21), ao responder fãs no Twitter falou sobre o comportamento da bebê. "Ela é boazinha. Ainda passo o dia inteiro a olhando", admitiu a empresária, elogiada pela irmã Kim Kardashian após a chegada da herdeira.





Foto: reprodução/instagram

Na web, ela também destacou a semelhança da pequena consigo. "Ela é exatamente como eu era quando bebê", contou a caçula das irmãs Kardashian, que teve uma foto sua bebê compartilhada por Caitlyn Jenner em mensagem de apoio à maternidade da filha.

Apesar de não estar dividindo teto com a namorada e não ainda não ter planos de subir ao altar, o rapper Travis Scott tem se mostrado um pai dedicado. De acordo com o TMZ, fontes próximas ao músico contaram que agora ele está bem mais calmo e sorridente que o habitual. E a bebê também se tornou uma prioridade frente à agenda de trabalhos: agora, ele seleciona com mais cuidados seus shows. "Apenas muito dinheiro o tirará de sua garotinha", disse a pessoa.



Foto: reprodução/instagram

O veículo norte-americano também revelou que Kylie não quis colocar o seu sobrenome na herdeira: o registro de nascimento da bebê é Stormi Webster, sobrenome herdado do pai, cujo nome de batismo é Jacques Webster. A decisão, no entanto, não é novidade no clã das Kardashians.

Os três herdeiros de Kim Kardashian com Kanye West, por exemplo, também não tem o famoso sobrenome: North, Saint e Chicago - nascida no dia 15 de janeiro através de uma barriga de aluguel - foram registrados apenas com o nome herdado pelo pai.

Terra