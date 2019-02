KondZilla leva Porsche à Sapucaí para 'clipe ostentação' de samba-enredo

Chegou a vez do samba cair na rede do KondZilla, produtor de funk ostentação dono do 4º maior canal do YouTube.

Com um Porsche, marca de carro de luxo, e participação de Juliana Paes, madrinha de bateria da escola de samba, a Grande Rio foi a primeira agremiação a ganhar um clipe feito pelo produtor Konrad Dantas, o KondZilla.

As gravações aconteceram no barracão da Grande Rio e na Marquês de Sapucaí. No primeiro, o enfoque foi filmar os bastidores da preparação para o desfile.



O cantor fez postagem nas redes sociais sobre o clipe - Foto: Reprodução/Instagram

Já na avenida, a produtora de KondZilla -que leva o mesmo nome do criador-, filmou os arcos da Praça da Apoteose iluminados com as cores da Grande Rio e da representação de personagens do Carnaval, como as baianas, a velha guarda, o casal de mestre sala e porta-bandeira e a bateria, além de passistas e madrinhas.

Neste ano, o tema do samba-enredo da Grande Rio é "Quem nunca? Que atire a primeira pedra". A escola desfilará na Marquês de Sapucaí no dia 3 de março.

Além de Juliana Paes, participaram da filmagem o promoter David Brazil e a influenciadora digital Mileide Mihaile, destaques da escola neste ano.

