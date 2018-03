Kondzilla fará série sobre conexão entre funk, tráfico e religião em SP

Kondzilla, famoso produtor de clipes de funk, comanda uma nova série brasileira anunciada pela Netflix nesta segunda-feira (12). "Sintonia" tem estreia mundial prevista para 2019.



A trama será narrada pelas perspectivas de três personagens diferentes, Doni, Nando e Rita. Eles cresceram juntos em uma mesma favela, onde foram influenciados pelo fascínio do funk, das drogas e da igreja.

Segundo a plataforma de streaming, a história "explora a interconexão da música, tráfico de drogas e religião em São Paulo". Nomes que farão parte do elenco não foram divulgados.

Os roteiristas Guilherme Quintella ("Olhar instigado") e Felipe Braga ("Latitudes") assinam a série junto com Kondzilla, cujo nome verdadeiro é Konrad Dantas.

Com 29 milhões de inscritos, o canal do produtor é o maior do YouTube no Brasil em número de seguidores e visualizações.

G1