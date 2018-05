A sétima temporada de Game of Thrones terminou com a dramática revelação de que Jon Snow (Kit Harington), na verdade, é Targaryen. O momento foi diminuído com imagens simultâneas de uma cena de sexo entre Snow e sua tia, Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).

Apesar do romance entre o casal dividir os fãs — alguns que torciam pelo ship "Jonerys", e outros que abominavam a possibilidade dos dois líderes ficarem juntos — a sequência se torna bastante desconfortáveis quando vem à tona o fato de Kit Harington e Emilia Clarke são amigos próximos na vida real.

Foto: Reprodução/HBO

"Se você conhece alguém há seis anos e ela é a melhor amiga de sua namorada, e você é o melhor amigo dela, há algo não natural e estranho em fazer uma cena de amor", disse Harington à Vanity Fair. "Acabamos nos beijando e então simplesmente nos mijamos de rir, porque é ridículo."



Harington agora é noivo de Rose Leslie — a namorada a quem ele se refere. Harington e Leslie interpretaram com Jon e Ygritte, amantes da tela, em temporadas anteriores de Game of Thrones. Seu romance de ficção se transformou em um namoro real em 2012, e em um noivado no final do ano passado. Clarke ficou muito amiga de Leslie através de Harington, e os três ainda são próximos. Esse vínculo fora das telas fez com que Clarke e Harington estranhassem a química na frente de uma câmera.

Após o final da temporada, a HBO lançou uma entrevista nos bastidores com Clarke e Harington sobre a citada cena. Ambos fizeram sons de nojo na câmera enquanto descreviam a estranheza de Jon Snow fazendo sexo com sua tia sem perceber.

"Eu gosto de olhar para [Clarke] e dizer: 'Oh Deus [barulho de engasgar, enjoado] vamos de novo", disse Harington no vídeo. Game of Thrones retorna à HBO em 2019.

