Kisses, novo álbum de Anitta, já está disponível no Brasil

Considerado um dos projetos mais ousados da carreira da cantora, já é possível conferir as dez faixas de "Kisses" na plataforma do Spotify.



O novo projeto tem participações de Becky G, Ludmilla, Snoop Dogg, Papatinho, DJ Luian, Mambo Kingz, Swae Lee, Chris Marsh, Alesso, Prince Royce e Caetano Veloso.

É o primeiro álbum trilíngue de Anitta, que tem dez versões de si mesma, uma para cada faixa inédita do trabalho.

Enquanto a hora não chegava para os fãs brasileiros, a cantora usou os stories do Instagram para advertir que quem vazasse o álbum no país antes do horário marcado seria banido da internet.

Na Austrália, Gabriel Medina compartilhou um vídeo dizendo que estava viciado no trabalho de Anitta, que também compartilhou vídeos feitos por fãs no Japão, Itália e Espanha.





Versões de Anitta

Atención

Essa Anitta é cheia de atitude. É independente e gosta de exaltar as outras mulheres. Não gosta de ver julgamentos entre mulheres e defende a liberdade. Gosta de fazer o que tem vontade e tem como missão levar o empoderamento feminino pra frente custe o que custar. Ela gosta de provocar pessoas que costumam julgar ou diminuir mulheres livres. Ela se preocupa com causas sociais e acredita que sua vaidade e sua beleza estão na sua atitude e maneira de ser. Para ela existe beleza em todos os tipos de padrão.

Banana

Essa Anitta ama um deboche. Tudo para ela é levado no sarcasmo e no bom humor. Sempre encontra um jeitinho de fazer piada com as coisas. Gosta de manter suas escolhas e modo de vida revestidos e protegidos por muita brincadeira e duplo sentido, assim, sempre tem o benefício da dúvida. Sua sensualiade é o bom humor e rir de si mesma. Tem um estilo irreverente e cheio de cores.

Onda Diferente

Essa Anitta dança conforme o ritmo. Ela sempre encontra um jeito de se encaixar no ambiente onde é colocada. Não importa se é diferente do que ela está acostumada. Quando você menos esperar, ela já se adaptou e você vai jurar que ela faz parte deste clã desde sempre. Ela parece uma máquina, um robô, obedece aos comandos com uma disciplina disfarçada de naturalidade e consegue chamar atenção mesmo nas mais estranhas situações. Ela é camaleão, seu estilo muda conforme o habitat.

Sin Miedo

Essa Anitta representa a palavra "impulsividade", desconhece a palavra "consequência". Ela se joga e faz o que dá na telha. Acredita que a vida é uma só e ela não pode perder se quer uma oportunidade de aproveitá-la ao máximo. Para ela toda e qualquer experiência soma como saldo positivo no seu livro de acontecimentos, mesmo que não tenho sido tão boa assim. Ela topa tudo e não tem vergonha de nada. Assume tudo que faz e se gaba disso. Essa Anitta chama atenção pela forma que se joga na vida. Seu estilo é o conforto para que esteja pronta para qualquer situação mas nunca deixa de ser extremamente sexy.

Poquito

Essa Anitta é sexy porém romântica e sonhadora. Guarda sua extrema sensualidade apenas para seu alvo amado. Mas quando o faz, faz muito bem. Ela usa sua ingenuidade como forma de sedução. Se entrega aos poucos e assim vai amarrando seu parceiro como numa teia de aranha muito bem articulada. Ela tem fantasias românticas com desfechos futuros cinematográficos. Só se entrega quando realmente sente que vale a pena e faz isso de maneira inteligente.

Tu y yo

Essa Anitta não desce do salto. É sofisticada e não se entrega totalmente nem na hora da sedução. Suas armas para conquista são as palavras e seu intelectual. Ela até deixa saber o que está por baixo de toda aquela pose, mas faz isso em doses homeopáticas usando mais a imaginação do parceiro do que se entregando de fato. O que acontece você só descobre o último segundo, mas não se arrepende. O mistério é sua isca. Seu estilo não mostra tanto, mas te faz imaginar tudo.

Get to know me

Essa Anitta ainda está em processo de amadurecimento e de se conhecer. Ela é uma adolescente por dentro, ainda imatura e descobrindo a vida, suas relações e atitudes são quase um episódio de série adolescente. Cheia de pequenos conflitos internos que só são gigantes na sua própria cabeça. Ela te cativa com o jeito menininha de ser e te faz querer cuidar dela e voltar aos tempos de escola pra viver a leveza dos complexos pequenos dilemas da vida adolescente.

Rosa

Essa Anitta tem a sensualidade à flor da pele. Mas embora esteja exalando sedução, a vulgaridade nunca vai estar atrelada às suas conquistas. Ela te hipnotiza pelo olhar como uma medusa. É impossível não ser capturado uma vez que olhe para seus olhos. Essa Anitta sabe seduzir com armas invisíveis. Quando você menos espera você já está envolvido. Essa Anitta não fala, ela exala.

Juego

Essa Anitta é a definição da palavra "Boss". Ela comanda, ela faz acontecer, ela lidera. Todos a respeitam. Sua sensualidade são suas conquistas, seu trabalho duro. Ela é masculina, da forma de agir ao estilo de vestir. Os homens se intimidam ao seu lado. Sua confiança é sentida a quilômetros de distância. Não tem vaidade e desce do salto a hora que precisar, aliás, talvez ela nem esteja de salto. Essa Anitta inspira as pessoas pela forma que comanda sua própria vida e não deve satisfações a ninguém. Ela não fica triste, ela não abaixa a cabeça, ela tem solução pra tudo e as pessoas a vêem como um refúgio. A famosa dona da p... toda.

Você Mentiu

Essa Anitta é sentimental. Ela é muito adulta, madura e um pouco decepcionada com as atitudes desumanas das pessoas. Ela tem esperança de um mundo melhor. Ela não tem vaidade, não precisa de maquiagem, não se importa com seu estilo. Acredita que a beleza das pessoas está em seu caráter. Ela é generosa, serena e simples por dentro e por fora.

Folhapress