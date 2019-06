Kevinho tira foto e na legenda menciona conversa de Neymar: 'Oi fakes'

Mc Kevinho, 20, acompanhou a repercussão da acusação de estupro a Neymar nos últimos dias e usou a conversa do jogador com a suposta vítima para interagir com seus seguidores nesta segunda-feira (3).



O cantor publicou uma foto sua em frente ao espelho, na qual segura sua parte íntima, e escreveu "Oi fakes" na legenda, em referência às mesmas palavras utilizadas por Neymar na troca de mensagens publicada pelo jogador no final de semana.

Kevinho mantém um relacionamento atualmente com Flavia Pavanelli, 21, com quem já terminou mais de uma vez e reatou o romance no casamento de Carlinhos Maia . Conhecidos por ser um casal iô-iô, o cantor e a atriz já tinham terminado e reatado em agosto do ano passado.





Entenda o caso

Uma mulher brasileira afirma ter sido estuprada por Neymar no dia 15 de maio, em um hotel de Paris. A queixa foi registrada em Boletim de Ocorrência em uma delegacia no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, e a identidade da vítima é mantida em sigilo pela investigação.

Para se defender dessa acusação, ele divulgou conversas de WhatsApp que teve com ela, incluindo fotos íntimas que teria recebido.

O jogador, então, passou a ser investigado pelo vazamento dessas imagens , crime previsto no artigo 218-C do Código Penal Brasileiro, que define o crime da seguinte forma: "Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir ou divulgar por qualquer meio -inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática- [...], sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia".

Folhapress