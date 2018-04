Kendrick Lamar é o primeiro rapper a ganhar o Prêmio Pulitzer

O Prêmio Pulitzer -que elege vencedores no jornalismo, na literatura e na música, entre outras categorias-, anunciou nesta segunda (16) os ganhadores deste ano.



A surpresa ficou com a escolha do rapper Kendrick Lamar, na categoria música, pelo álbum "Damn" - tradicionalmente, o Pulitzer dá o prêmio dessa categoria a músicos eruditos ou do jazz. É a primeira vez que um músico pop vence.

Como justificativa, o site disse que o trabalho é "uma virtuosa coleção de músicas unidas pela autenticidade e o dinamismo rítmico que capturam bem a complexidade da vida afro-americana moderna".







Já na categoria de ficção, o vencedor foi o romance "Less", de Andrew Sean Greer. Na história, um escritor vê o namorado casar com outro homem, um manuscrito ser rejeitado por seu editor -e resolve aceitar convites para qualquer evento literário que aparecer.

Na categoria de poesia, o vencedor foi "Half-Light", de Frank Bidart, e a de teatro ficou com "Cost of Living", de Martyna Majok.

Os outros vencedores foram "Prairie Fires", de Caroline Fraser (biografia); The Gulf, de Jack E. Davis (história); Locking Up Our Own, de James Forman Jr. (não ficção em geral).





Folhapress