Kendall Jenner vai embora de evento para evitar Brad Pitt

Kendall Jenner, 23, declarou na última quinta-feira (5) que foi embora mais cedo de evento do cunhado, Kannye West, para não cruzar com Brad Pitt, 55. A modelo disse a Jimmy Fallon, no The Tonight Show, que seguiu o velho ditado "Não conheça seus ídolos pessoalmente para não se decepcionar".



"Ele estava lá. Eu acho que ele já esteve [no evento] algumas vezes, mas essa seria a primeira vez que estaríamos lá simultaneamente. E eu, literalmente, fui embora mais cedo", contou. O quase encontro aconteceu em cerimônia promovida pelo casal Kardashian-West, chamada Sunday Service.

"Eu tinha acabado de assistir 'Era uma Vez... em Hollywood' [filme estrelado por Pitt], e é tão bom, e ele fica só melhor com a idade. Não existe um ditado que diz para 'nunca conhecer seus ídolos?' Eu o amo tanto que vou deixar por isso mesmo. Eu fico nervosa", completou. A irmã de Kylie Jenner declarou, ainda, que o ator faria o par perfeito com Rihanna.

Durante um jogo proposto pelo apresentador do programa, Kendall revelou também que Scott Disick é seu preferido dentre os ex-namorados ou maridos das irmãs.

