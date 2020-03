Katy Perry e Orlando Bloom tranquilos com o casamento

Noivos há um ano, Katy Perry, 35, e Orlando Bloom, 43, deram detalhes de seus planos de casamento à revista Stellar Magazine, afirmando que estão tranquilos quanto aos preparativos da cerimônia, que deve acontecer ainda em 2020. "Não se trata de festa, mas sim de uma reunião de pessoas que nos ajudam quando as coisas ficam realmente difíceis. É assim que é quando você está com alguém que te desafia a ser o seu melhor ", disse a cantora.

O casal usou as redes sociais no ano passado para anunciar o noivado (Foto: Reprodução/Instaram)

O casal começou a namorar em 2016, mas se separou por volta de março de 2017. Eles reataram no início de 2018 com uma viagem para as Maldivas. Depois disso, em fevereiro de 2019, Perry e Bloom ficaram noivos. Apesar de tentar ser romântico, Bloom acabou se atrapalhando na hora do pedido, segundo contou Katy em entrevista ao programa de Jimmy Kimmel.

Depois de jantarem em um restaurante, ela contou que Bloom a surpreendeu e a levou para andar de helicóptero. Durante o voo, ele pediu que ela lesse um bilhete que ele tinha escrito. O objetivo era distraí-la para que ele pudesse tirar a caixa com o anel do noivado do bolso do seu casaco. O problema é que o ator acabou se atrapalhando e derrubou a garrafa de champanhe que estava no local.

A cantora e o astro hollywoodiano devem oficializar o matrimonio ainda neste ano (Foto: Reprodução/Instagram)

"Ele está puxando a caixa, mas ela é grande demais para o bolso do casaco. O tecido do casaco rasga e o cotovelo dele bate na garrafa de champanhe ", contou Katy. Ela disse também que se manteve lendo o bilhete, como se não estivesse percebendo o que ele estava fazendo.

Bloom também já afirmou que sua noiva não vê a hora de se tornar mãe, e que ele está ansioso por esse momento. "Amo crianças e amo o fato de que ela é incrível com crianças, portanto ter filhos com ela seria algo maravilhoso", afirmou Bloom em entrevista ao Mirror. Bloom já tem um filho de oito anos com a sua ex-mulher, a modelo Miranda Kerr.

Folhapress