Katy Perry e Orlando Bloom deixam restaurante de moto após jantar

Depois de um jantar romântico em um restaurante baladado em Los Angeles, na Califórnia, Katy Perry e Orlando Bloom saíram do local coladinhos em cima de uma moto.

Com capacetes e luvas combinando e até looks parecidos - os dois vestiam conjuntos de calça e jaqueta, ele de jeans e ela de laranja - o casal passou rapidamente pelos fotógrafos antes de subir na moto e levar até uma caixinha com o resto da janta para casa.



Katy Perry e Orlando Bloom deixam restaurante de moto (Foto: Mega/The Grosby Group)



Orlando e Katy anunciaram seu noivado no último 14 de fevereiro, o Dia dos Namorados no Estados Unidos. Eles estão juntos desde 2016, mas terminaram por alguns meses em 2017. O casal ainda não revelou planos para a cerimônia, e alguns tabloides americanos especulam que a cerimônia será na Disney.

