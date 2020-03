Katy Perry anuncia gravidez de seu primeiro filho em novo clipe

Katy Perry, 35, lançou o clipe da música "Never Worn White" na noite desta quarta-feira (4), trazendo uma surpresa para os fãs: a gravidez de seu primeiro filho. Logo após a divulgação do vídeo, que deixou os fãs eufóricos, ela foi às redes sociais e disse estar feliz por não ter mais que usar bolsas grandes para esconder a barriga.

Katy Perry, que está noiva do ator Orlando Bloom, 43, afirmou, segundo o jornal Daily Mail, durante uma curta live feita no Instagram, que o filho do casal nascerá no verão do hemisfério norte, que acontece de junho a setembro. Orlando já tem um filho, Flyn, de nove anos, de seu relacionamento com a modelo Miranda Kerr.

O casal começou a namorar em 2016, mas se separou por volta de março de 2017 e reataram no início de 2018. Depois disso, em fevereiro de 2019, Perry e Bloom ficaram noivos. Há alguns dias, eles disseram à revista Stellar Magazine que estão tranquilos quanto aos preparativos do casamento, que deve acontecer ainda em 2020.

"Não se trata de festa, mas sim de uma reunião de pessoas que nos ajudam quando as coisas ficam realmente difíceis. É assim que é quando você está com alguém que te desafia a ser o seu melhor", diz Perry, que disse ser uma "bridechilla" ("noivatranquila"), em referência ao termo "noivazila", ligado a mulheres estressadas com os preparativos.

Bloom já tinha afirmado que sua noiva não via a hora de se tornar mãe, e que ele também estava ansioso por esse momento. "Amo crianças e amo o fato de que ela é incrível com crianças, portanto ter filhos com ela seria algo maravilhoso", afirmou Bloom em entrevista ao Mirror.

"Amo crianças e amo o fato de que ela é incrível com crianças, portanto ter filhos com ela seria algo maravilhoso", afirmou Bloom em entrevista ao Mirror. Bloom já tem um filho de oito anos com a sua ex-mulher, a modelo Miranda Kerr.

folhapress