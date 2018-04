Kate Middleton dá entrada em hospital de Londres em trabalho de parto

Atualização

Nasceu nesta segunda-feira (23) o terceiro bebê de Kate Middleton e do príncipe William. O pai acompanhou o parto do menino que tem 3,8 kg. Mãe e filho passam bem. O nome da criança ainda não foi divulgado.

O anúncio do nascimento foi feito pelo Palácio de Kensington no Twitter.

Matéria original

A duquesa de Cambridge Kate Middleton, mulher do príncipe William, foi hospitalizada em Londres nos primeiros estágios do trabalho de parto, anunciou a família real nesta segunda-feira (23).

"Sua Alteza Real a Duquesa de Cambridge foi internada no Hospital St. Mary, em Paddington, Londres, no início da manhã, nos primeiros estágios do trabalho de parto", disse o Palácio de Kensington. "A Duquesa viajou de carro do Palácio de Kensington até o Hospital St. Mary com o Duque de Cambridge."

Foto: Paul Shaw/ The Prime Minister’s Office



A duquesa está grávida de seu terceiro filho. Como ocorreu com o nascimento de George e Charlotte, a família real mantém suspense sobre o novo herdeiro, que terá o título de príncipe ou princesa de Cambridge. A presença de Kate no hospital mobilizou admiradores da família real e a imprensa.

Kate Middleton participou de seus últimos compromissos oficiais no dia 22 de março e então entrou em licença maternidade. O nascimento ocorrerá poucas semanas antes do casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, que será realizado no dia 19 de maio em Windsor, e dias depois da comemoração dos 92 anos da rainha Elizabeth II.

No dia 27 de março o fotógrafo Arthur Edwards publicou em seu Twitter uma foto das grades do hospital sendo pintadas, o que aumentou a expectativa de que o estabelecimento esteja se preparando para o nascimento do bebê real.



G1