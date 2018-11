Kanye West doa US$ 150 mil para família de segurança negro morto pela polícia

O rapper americano Kanye West, 41, doou US$ 150 mil (cerca de R$ 560 mil) para a família de Jemel Roberson, um segurança negro morto pela polícia de Chicago enquanto imobilizava um atirador no bar onde trabalhava.

West fez a doação para uma vaquinha virtual criada pela família de Roberson na plataforma GoFundMe.

Uma conta de fãs do rapper fotografou as dez doações de US$ 15 mil feitas por West e divulgou as imagens no Instagram nesta sexta-feira (16).

Roberson, que era pai de um bebê de nove meses, estava de uniforme, usando um boné com a palavra "segurança" e segurando um suposto atirador em um bar de Chicago quando foi morto pela polícia.

O caso teve grande repercussão na mídia americana.

West, que é um dos mais proeminentes defensores do presidente Donald Trump, a quem visitou recentemente na Casa Branca, com direito a boné com slogan de campanha do republicano "Make America Great Again", reclamou recentemente ter sido "usado" e afirmou que se afastaria do mundo da política para focar mais em sua música e design de roupas.

"Meus olhos agora estão bem abertos e eu percebo que fui usado para difundir mensagens nas quais não acredito", escreveu o rapper no Twitter. "Eu estou me distanciando da política e focando completamente em ser criativo."

"Eu acredito em amor e compaixão pelas pessoas que buscam asilo e pais que lutam para proteger suas crianças da violência e da guerra", disse West.

O rapper disse ainda apoiar "aqueles que arriscam suas vidas para nos servir e proteger" e defendeu a responsabilização das pessoas que usam de maneira errada seu poder.

