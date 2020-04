Kaká espera seu 1º filho com Carol Dias

O ex-jogador de futebol Kaká, 37, está esperando seu primeiro filho fruto do relacionamento com a modelo Carolina Dias, 24. Por meio de seu perfil no Instagram, Carol anunciou a novidade com uma foto em que o marido segura a sua barriga.

"Obrigada Jesus pelo sacrifício de amor, por estar vivo dentro de nós e por ser renovo diário de esperança e bom ânimo, obrigada por nos sustentar com a sua mão poderosa, obrigada pelo milagre da vida e pela força sobrenatural de poder gerar uma vida", escreveu ela na legenda. "Fico feliz em finalmente compartilhar um pouco dessa imensa alegria por aqui".

(Foto: Reprodução/Instagram)

Famosos como Mariana Rios, Bella Falconi e Mônica Salgado parabenizaram o casal e desejaram felicidades por meio dos comentários. "Que incrível! Que Deus abençoe sempre vocês, amei a notícia", comentou Maisa Silva.

Kaká e Dias estão juntos desde 2016. Em janeiro de 2019, o ex-jogador pediu a modelo em casamento, durante viagem a Fernando de Noronha. No final de novembro do mesmo ano, os dois se casaram na praia de Itacaré, na Bahia. Eles trocaram alianças em um luxuoso resort, cercados por 300 convidados. Luca e Isabella, filhos do primeiro casamento do ex-atleta, foram pajem e dama de honra, respectivamente, da cerimônia.

Em dezembro de 2005, Kaká se casou com a socialite Carol Celico, mãe de seus dois filhos. Após idas e vindas, o casal anunciou a separação em julho de 2015.

Folhapress