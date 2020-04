O ex-jogador de futebol Kaká e a mulher, Carol Dias, anunciaram que terão uma menina. A mamãe de primeira viagem anunciou que agora está em dúvida sobre o nome da menina: Ester ou Sara.

Kaká, que já é pai de um casal de outro relacionamento, Luca e Isabella, também comemorou seus 38 anos. O recheio do bolo foi usado para evidenciar o sexo da criança.

"É uma menina. Que alegria", publicou ele. "Coração explodindo de felicidade", escreveu a mãe.

Carol também resolveu homenagear o marido por causa do aniversário ao publicar imagens com o amado. "Um bolo que representa todos nós, o aniversariante de 38, a mamãe de primeira viagem de 24, a aniversariante de 9, o irmão de 11 e o mais novo baby", escreveu a modelo.



Kaká e Carol Dias anunciam que terão uma menina e fazem enquete por nome. Reprodução



Kaká e Dias estão juntos desde 2016. Em janeiro de 2019, o ex-jogador pediu a modelo em casamento durante viagem a Fernando de Noronha.

No final de novembro do mesmo ano, os dois se casaram na praia de Itacaré, na Bahia. Os dois trocaram alianças em um luxuoso resort cercados por 300 convidados. Luca e Isabella, filhos do primeiro casamento do ex-atleta, foram pajem e dama de honra da cerimônia.

Em dezembro de 2005, Kaká se casou com a socialite Carol Celico, mãe de seus dois filhos. Após idas e vindas, o casal anunciou a separação em julho de 2015.

Folhapress