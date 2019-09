Justin Bieber faz desabafo falando sobre depressão, uso de drogas e fé em Deus

"É difícil sair da cama de manhã com a atitude certa quando você se sente sobrecarregado com sua vida, seu passado, trabalho, responsabilidades, emoções, família, finanças e seus relacionamentos. Você começa a prever o dia através de lentes de pavor e antecipa outro dia ruim".

Esse foi o início do longo desabafo divulgado por Justin Bieber , 25, em sua conta no Instagram nesta segunda (2)

No relato, o cantor falou a respeito de depressão, uso de drogas, dificuldade de se tornar um astro ainda muito jovem e, também, sobre como vem mudando sua vida de uma maneira que ele enxerga como positiva.

Bieber admite ter sorte por estar sempre estar rodeado por pessoas que o encorajavam a seguir adiante, mas ressalta que mesmo com uma vida "com muito dinheiro, roupas, carros, conquistas, prêmios", ainda assim não estava realizado.



Foto:Reprodução/Instagram

Fazendo um balanço de sua trajetória, Justin relembrou que aos 18 anos já era milionário e que esse é "um conceito muito assustador para qualquer um".

Bieber admitiu ter começado a usar drogas pesadas aos 19 anos e credita esse fator a "incapacidade de administrar os enormes altos e baixos da carreira". Além disso, o jovem admitiu ter sido abusivo em todos os seus relacionamentos amorosos.

Após mostrar os problemas que viveu de maneira tão transparente, o cantor finalizou a postagem dizendo que agora está vivendo a melhor fase de sua vida, referindo-se ao casamento com Hailey Bieber, 22, que chamou de "nova responsabilidade louca e maravilhosa".

Bieber, disse, ainda que com o matrimônio "você aprende paciência, confiança, comprometimento, gentileza, humildade e todas as coisas que te levam a ser um bom homem".

O cantor finalizou o desabafo com um recado aos seguidores. "Quando as probabilidades estiverem contra você continue lutando. Jesus ama você... Seja gentil hoje, seja corajoso hoje e ame as pessoas hoje, não pelos seus padrões, mas pelo amor infalível e perfeito de Deus".

