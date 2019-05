Justin Bieber e Ed Sheeran lançam single em parceria

Após surpreenderem os fãs com o anúncio de que fariam uma música em colaboração, Justin Bieber, 25, e Ed Sheeran, 28, finalmente lançaram o single "I Don't Care".

Desde a madrugada desta sexta-feira (10), a canção está disponível nas plataformas digitais. Na letra, a dupla canta sobre os padrões do mundo e que estão bem com seus amores (Bieber se casou recentemente com Hailey Baldwin e Sheeran, com Cherry Seaborn).

música ainda fala sobre os problemas emocionais que o cantor mais jovem viveu, como a depressão, e que ele tem relatado nas redes sociais.

"Estou paralisado com ansiedade, mas disseram que este é o lugar onde eu deveria estar. É meio louco, por que eu não ligo de verdade, e você faz as coisas melhores assim", canta Bieber.



Fonte: Folhapress

Folhapress