Justin Bieber confirma que contraiu doença de Lyme

Cantor revelou que contraiu Doença de Lyme; Bieber recentemente voltou com novo single - (Foto: Reprodução/Instagram)

A informação foi revelada após uma fonte do site “TMZ” ter assistido o documentário “Seasons”, que mostra detalhes da vida do artista canadense. O vídeo será lançado no dia 27 de janeiro no YouTube.

“Enquanto muitos ficavam dizendo que ‘Justin Bieber está horrível’ ou usando drogas, eles não perceberam que recentemente fui diagnosticado com a doença de Lyme. Não apenas isso, eu tive um caso crônico de mononucleose que afetou a minha pele, meu cérebro, minha energia e minha saúde no geral”, escreveu o astro.

“Essas coisas serão explicadas na série documental que eu vou colocar no YouTube em breve. Vocês vão poder saber sobre tudo que estou lutando e superando. Os últimos anos foram difíceis, mas ter o tratamento certo me ajudará a lidar com essa doença incurável. Voltarei e melhor do que nunca”, continuou Bieber.

De acordo com o site, os médicos não estavam conseguindo identificar a doença que o artista sofria até o final de 2019 e, por conta disso, Bieber “estava realmente enfrentando uma depressão extrema”.

Agora sabendo da doença, Bieber já iniciou os tratamentos com os remédios adequados e vem se preparando para lançar um novo disco e fazer turnês em 2020. Na sexta-feira (3), a primeira música, chamada de “Yummy”, foi lançada.

A doença que Bieber vem lutando contra foi descoberta na década de 1970, na cidade de Lyme, nos Estados Unidos. Ela é causada por uma picada de carrapato que pode transmitir uma bactéria e afetar os sistemas do corpo.

