Justiça do Trabalho manda Globo readmitir Izabella Camargo

A Justiça do Trabalho determinou que a Globo readmita a jornalista Izabella Camargo, 38, demitida em novembro do ano passado, após retornar de uma licença médica. A informação é da revista Veja, que afirmou que a notificação judicial foi entregue na tarde desta quinta-feira (4) à emissora.



Camargo, que atuou por seis anos como repórter do tempo nos jornais Hora 1 e Bom Dia Brasil, afirmou na época da demissão que havia sido diagnosticada com Burnout, um tipo de estresse associado ao emprego ou ao desemprego, segundo definição da OMS (Organização Mundial da Saúde).

"Comecei a ter crises de choro, crises nervosas", afirmou ela, que chegou a dizer que trabalhar de madrugada, como fazia na Globo, piorou ainda mais seu estado. "Eu ultrapassei o meu limite para dar conta do que eu não tinha controle. Extrapolei o meu limite", disse em entrevista ao Você Bonita, da TV Gazeta.

Com isso, o juiz do trabalho José Aguiar Linhares Lima Neto, da 24ª Vara do Trabalho, determinou sua readmissão, afirmando que a Síndrome de Burnout é uma doença relacionada ao trabalho e que Camargo estava no período de estabilidade. Ele disse ainda que ela não poderá trabalhar de madrugada, para evitar o agravamento do problema.

Procurada pela reportagem, a Globo ainda não se manifestou. Já os advogados da jornalista ainda foram localizados.





Folhapress