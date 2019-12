Junno Andrade e Xuxa comemoram 7 anos juntos

Junno Andrade, de 56 anos, usou o Instagram nesta segunda-feira (16) para celebrar os sete anos de seu relacionamento com Xuxa Meneghel. O ator compartilhou uma série de fotos que retratam diversos momentos do casal e se declarou para a apresentadora, que também tem 56 anos.





Foto: Reprodução Instagram

“7 anos! Se a busca for o tempo, quero muito mais. E, quando 7 que é conta de mentiroso se torna minha melhor verdade, digo que quero passar dos 70 com você, passar dos cem quem sabe. E, 700 formas de beijar diferentes… devagar, de repente, sempre. 7 mil olhares, amassos, mordidas e risos. Quero devorar e ser devorado por esse nosso amor da gente, que só a gente entende, só a gente sabe o quanto é bom e singular. E, nesse futuro que começa agora, quero que sua melhor gargalhada seja nossa trilha sonora e que meu abraço mais forte seja o seu destino. Que bom poder dizer que na emblemática crise dos sete, te amo e te respeito cada dia mais. Esse amor é sorte!”, escreveu Junno.

Em seguida, diversos internautas de plantão elogiaram o casal. "Parabéns! Vocês são um casal muito lindo e querido. Que venham muitos e muitos outros anos", disse uma fã. "Que amor gostoso de se ver", comentou outra.

Pouco tempo depois, Xuxa realizou uma live nos Stories ao lado de Junno para festejar os sete anos de relacionamento. “Resolvi fazer para dividir com vocês a minha alegria de estar com esse cara”, disse ela, que surge dando beijinhos no amado.

TV Fama