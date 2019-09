Junior tem pequeno acidente mas shows continuam

Junior Lima , 35, contou nesta quinta-feira (5) que quebrou o dedo do pé praticando jiu-jítsu. Ao falar sobre o machucado em seu Instagram, o cantor já aproveitou para tranquilizar os fãs e disse que a agenda de apresentações com Sandy não será afetada por conta do incidente.

"Fiquem tranquilos porque vai dar para cumprir a agenda de shows normalmente. Dedinho nenhum me segura!!! Hahahaha", escreveu ele.

O próximo compromisso de Sandy e Junior é no dia 13 de setembro, em Manaus. No dia seguinte, eles se apresentam em Belém.



Junior Lima quebra dedo do pé. Reprodução/Instagram

Desde julho, os irmãos voltaram a se apresentar juntos em turnê pelo Brasil em comemoração aos 30 anos de carreira. A comoção pelo retorno da dupla foi tanta que vários shows extras foram incluídos no calendário.

Os irmãos vão se apresentar ainda em Porto Alegre (21 de setembro), Nova York (2 de outubro), Lisboa (6 de outubro), e São Paulo (nos dias 12 e 13 de outubro). Eles encerram a turnê no Rio, no dia 9 de novembro.

Folhapress